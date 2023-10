Invasione di zanzare. Pronti a raccogliere firme

"Così non si può andare avanti. Siamo pronti a raccogliere firme da portare in municipio e ovunque necessario".

Dopo le risposte negative sulla disinfestazione antizanzare nei parchi pubblici e nei luoghi frequentati dai bambini, si sta pensando ad azioni più "incisive" per ottenere un servizio che possa consentire ai bambini (e non solo) di frequentare aree pubbliche senza essere divorati dagli insetti, oltretutto con i rischi legati a malattie trasmissibili proprio dalle zanzare.

Il caso di Guastalla – di cui il Carlino si è occupato nei giorni scorsi – non è isolato. Anche da Gualtieri, Luzzara, Boretto… arrivano segnalazioni di genitori alle prese con bimbi in tenera età che arrivano a casa pieni di "becconi" di insetti, costretti poi a usare farmaci vari per far fronte al problema.

"Dicono che l’Ausl sconsiglia l’uso di prodotti disinfestanti perché potenzialmente dannosi alla salute dei bambini. Ma non è più dannoso – spiegano alcuni genitori, mostrando il corpo dei bambini segnato da tanti puntini rossi – dover usare per i nostri figli tutti quei prodotti repellenti o post punture a cui dobbiamo ricorrere come alternativa? Dicano pure, gli amministratori pubblici, che fare disinfestazione rischia di costare parecchio alle casse pubbliche e che i soldi non ci sono per queste operazioni... Perfino le direttive della Regione, che ha competenze dirette sull’Ausl, consigliano i trattamenti antizanzare".

Di fronte a una carenza di interventi, più volte sollecitati, ora ci sono genitori intenzionati ad avviare azioni più incisive, tra cui raccolte di firme e perfino iniziative dimostrative davanti alle scuole o nei parchi "in cui in certi orari diventa difficile anche stare seduti a causa dell’invasione degli insetti".

Il dibattito si è esteso anche sui canali social, segnalando pure i Comuni in cui, a differenza di quanto avviene nella Bassa Reggiana, le disinfestazioni vengono attuate. L’Ausl, sollecitata, aveva spiegato che riguardo alle disinfestazioni "i bambini sono soggetti particolarmente sensibili agli effetti tossicologici di tali prodotti", aggiungendo che "le zanzare difficilmente costituiscono un rischio sanitario per i bambini"