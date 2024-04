Per i Martedì della Luc, la libera università Crostolo, questo pomeriggio alle 17,30 nell’Aula Magna Manodori di Unimore è in programma un appuntamento dedicato a cultura salute e benessere.

Una sociologa, Elisabetta Donati e una ricercatrice, Sara Uboldi, sono le relatrici dell’incontro, che verte in in particolare alla cultura della longevità: "Invecchiare con arte", attraverso due importanti esperienze culturali nate in questi anni grazie alla Fondazione Ravasi Garzanti di Milano e alla Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto, con il progetto Over Dance, in cui è coinvolta anche la Luc.

Info: www.liberauniversitacrostolo.it