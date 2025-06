Inveisce contro i carabinieri. Denunciato un 53enne molesto

Si trovava nei pressi di un bar di Guastalla, oggetto di un intervento richiesto ai carabinieri per il disturbo provocato dall’alto volume della musica in tardissima serata, quando ha deciso di avvicinarsi all’auto di servizio delle forze dell’ordine, tentando di aprire prima una portiera e poi un’altra, senza riuscirci. Un movimento che non è sfuggito ai militari, i quali hanno chiesto all’uomo, di 53 anni e residente in zona, di allontanarsi dal veicolo.

A quel punto, però, l’uomo ha reagito con un atteggiamento spavaldo e piuttosto minaccioso, inveendo verbalmente diverse volte contro i carabinieri, ai quali ha rivolto frasi offensive e oltraggiose. Inoltre, il soggetto è apparso sotto effetto di alcolici.

In breve tempo il 53enne è stato riportato alla calma, ma non ha potuto evitare la denuncia alla magistratura per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, con l’aggiunta di una sanzione amministrativa per ubriachezza molesta.

Non è chiaro cosa volesse fare all’auto dei carabinieri, ma il suo successivo comportamento ha portato alla querela.

I militari erano intervenuti sul luogo in seguito alla segnalazione di alcuni residenti nella zona, che chiedevano di fare abbassare il volume della musica del locale. Il gestore del locale ha subito accontentato le richieste.