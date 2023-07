Investe 14enne e se ne va Denunciata ai carabinieri

Ha investito in auto una ragazzina di 14 anni nel centro di Castelnovo. Una distinta signora, con un cane a bordo, si è fermata solo il tempo per chiederle come stava, poi se n’è andata senxa prestare soccorso, a 300 metri dall’ospedale Sant’Anna. La gente si è fermata ad osservare la scena da lontano, ma nessuno si è avvicinato a chiedere cosa fosse accaduto e se ci fosse bisogno di aiuto.

La ragazzina, toanese, era parsa spaventata e preoccupata del danno causato alla macchina, sentendosi in colpa per essere scivolata dal marciapiede proprio nel momento in cui stava arrivando l’auto. L’urto è stato violento: la 14enne è ricaduta sull’asfalto battendo anche la testa.

Ovvio che in quel momento di confusione e disorientamento non potesse che rispondere che stava bene.

A quel punto l’investitrice, una signora ultrasessantenne, se n’è andata lasciando lì la ragazzina con le sue due amiche, dicendo che doveva portare a casa il cane che aveva con sé in macchina, non curandosi dell’investita e senza lasciare il nome né un recapito telefonico.

Alla ragazza ha detto di non preoccuparsi della macchina, che ha riportato danni al parabrezza, paraurti e fanale.

Per fortuna alla ragazzina è andata bene:ci hanno pensato i genitori a portarla al pronto soccorso. Però si configura il reato di omissione di soccorso. Dice la mamma della giovane, Maria: "L’incidente stradale che ha coinvolto mia figlia risale al 27 maggio alle ore 11,30 ed è accaduto in via Roma, di fronte alla sede della Polizia locale nel centro di Castelnovo. Tornando a casa la ragazza, ancora spaventata, ci ha raccontato l’accaduto. Immediatamente io e mio marito l’abbiamo portata al pronto soccorso dell’ospedale. Per fortuna non hanno riscontrato nulla di grave, solo escoriazioni dovute alla caduta, però ci hanno dello di tenerla controllata. Infatti la sera dopo mentre eravamo a mangiare un pizza con amici, mia figlia ha accusato giramenti di testa, abbiamo lasciato gli amici e siamo corsi in ospedale: alla fine nulla di grave, solo tanto spavento".

Dopo tanta preoccupazione i genitori della ragazza sono rimasti allibiti di come l’investitrice non abbia subito soccorso la ragazza sparendo senza lasciare traccia. "Questo per noi è incomprensibile, ci ha dato molto fastidio e così abbiamo presentato denuncia ai carabinieri di Castelnovo – ha aggiunto mamma Maria – però stiamo ancora aspettando notizie. Il fatto dovrebbe essere stato ripreso dalle telecamere di via Roma, Abbiamo controllato le carrozzerie per vedere se c’era la ‘macchina bianca’. Nulla, sparita la macchina e la signora di cui non risciamo a comprendere il comportamento: non vogliamo nessun risarcimento, solo capire se si è resa conto dell’accaduto".

Settimo Baisi