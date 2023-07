Investe ciclista a Scandiano e si allontana, 27enne denunciata

Scandiano (Reggio Emilia), 18 luglio 2023 – Dopo l’urto tra la sua auto e una bici, la donna alla guida della vettura non si era fermata subito, tornando sul posto dopo una ventina di minuti, quando erano già arrivati i soccorsi sanitari, mobilitati da un altro automobilista. Il ritorno sul luogo dell’incidente non è servito alla donna a evitare la denuncia per lesioni personali stradali gravi e fuga del conducente, inoltrata dai carabinieri in merito ai fatti avvenuti a Scandiano. Denunciata una donna di 27 anni, residente nel Reggiano. L’incidente era avvenuto il 4 marzo alla periferia scandianese. Il ciclista, di 56 anni, era stato urtato dallo specchietto laterale sinistro dell’auto, finendo fuori strada, dopo un volto di una decina di metri. L’automobilista era tornata sul posto solo dopo parecchi minuti. Il ciclista, residente a Campagnola, era stato ricoverato in ospedale, con traumi guaribili in un mese. Una volta dimesso, si è presentato in caserma per formalizzare la denuncia su quanto accaduto. Questo ha avviato le indagini dei carabinieri, fino alla denuncia della giovane donna per non essersi subito fermata a garantire i soccorsi all’uomo ferito.