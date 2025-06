Investe pedone e fugge. Caccia al pirata stradale

Soccorsi mobilitati in forze l’altra sera, per un incidente stradale accaduto in via Vallini a Boretto. Inizialmente le condizioni del ferito, un uomo di origine cinese che a piedi era stato urtato da un’auto in transito, erano state segnalate come critiche, tanto da far mobilitare non solo l’ambulanza della Croce azzurra di zona, ma anche l’automedica dell’Oglio Po di Cremona e quella di Reggio. Per fortuna, dopo le prime cure sanitarie, le condizioni del ferito sono apparse meno gravi del previsto.

Il conducente dell’auto coinvolta nell’incidente non si sarebbe fermato subito a prestare soccorso. Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per cercare di ricostruire esattamente l’accaduto.

Nella notte, verso le due, in via Griminella a Rio Saliceto, una Fiat Panda ha urtato due auto in sosta, per poi fermarsi contro una siepe. Una pensionata di 75 anni è stata portata al Santa Maria con traumi di media gravità.

Antonio Lecci