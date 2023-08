Investe pedone e fugge Poi un altro scontro: preso

Ha investito una donna che, a piedi, stava attraversando la strada all’altezza di piazzale Duca d’Aosta.

Poi il conducente dell’auto non si è fermato a prestare soccorso, lasciando la donna ferita a terra, soccorsa da altri passanti. E’ accaduto verso le 11 del giorno di Ferragosto.

L’automobilista "pirata", durante la fuga, ha però provocato un altro incidente, stavolta tra viale Timavo e via Emilia San Pietro, sempre in centro a Reggio, coinvolgendo tre veicoli e una bicicletta.

Sul posto sono arrivati i soccorsi sanitari.

Alla fine risultano due persone portate in ospedale, oltre al pedone ferito in precedenza, mentre gli altri coinvolti hanno rifiutato il trasporto in pronto soccorso.

La polizia locale ha effettuato gli accertamenti e identificato il conducente fuggito dopo l’investimento in piazzale Duca d’Aosta, che dovrà rispondere dell’omissione di soccorso dopo incidente.