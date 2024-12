Investe studentessa davanti alla scuola e fugge. Carabinieri ora a caccia dell’auto-pirata

Ha urtato in auto una studentessa, senza poi fermarsi a prestare soccorso o, comunque, per verificare le conseguenze dello scontro. L’incidente si è verificato verso le 8 di ieri, mentre numerosi ragazzini si stavano recando a scuola per le ultime lezioni dell’anno, in un clima di festa in vista della pausa natalizia.

In via Crispi a Carpineti si è verificato l’urto tra la ragazzina e un’autovettura, non distante dalle scuole medie del paese. Per fortuna la limitata velocità del veicolo ha evitato conseguenze di rilievo per la studentessa. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Vezzano, in particolare per effettuare accertamenti relativi alla segnalazione della "fuga" della persona al volante dell’autovettura, descritta come una utilitaria.

Sono state raccolte alcune testimonianze, oltre ad effettuare la richiesta di poter visionare le immagini delle telecamere che dovrebbero essere attive nella zona, per poter individuare l’autovettura e il conducente, al momento sospettato di omissione di soccorso. Occorre infatti capire se la persona alla guida possa non essersi accorta del lieve urto, proseguendo poi la sua marcia senza pensare di essere rimasta coinvolta in un incidente. Oppure se si sia accorta di quanto accaduto e abbia deciso di allontanarsi in fretta. Per fortuna la studentessa è rimasto pressoché illesa, pur se è stata accompagnata al pronto soccorso per una visita di controllo.