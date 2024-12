Investe studentessa fuori dalle scuole medie di Carpineti e fugge: caccia al ‘pirata’

Carpineti (Reggio Emilia, 21 dicembre 2024 – Ha investito una ragazzina davanti alle scuole medie di Carpineti, nell’Appennino reggiano ed è fuggito facendo perdere le sue tracce. E’ successo questa mattina poco dopo le 8. La studentessa minorenne è stata prontamente soccorsa dai presenti che hanno allertato i sanitari del 118.

E ora è caccia all’utilitaria che ha urtato la giovanissima studentessa, sbalzandola a terra: le condizioni della ragazzina per fortuna sono lievi, ma è stata comunque portata all'ospedale per accertamenti. Sul posto anche i carabinieri delle stazioni di Carpineti e Vezzano sul Crostolo che indagano sul caso e hanno avviato le ricerche per intercettare il fuggitivo.