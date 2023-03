Investe un branco di cinghiali che era sulla strada dell’argine

Si è rischiato il peggio, l’altra sera poco dopo le 20, quando un branco di cinghiali – almeno una decina – ha attraversato la strada sull’argine del Po, a Gualtieri, non distante dal ponte sul Crostolo che porta verso Guastalla. Un’autovettura Ford Puma era in transito in quel momento e, al buio, il conducente non si è accorto in tempo della presenza degli animali sulla carreggiata. Ha subito frenato, ma non è riuscito a evitare l’impatto con uno dei cinghiali, che ha poi percorso alcune decine di metri prima di accasciarsi a terra, ormai privo di vita per i gravi traumi riportati.

Il conducente ha mantenuto la vettura in carreggiata, senza sbandare. A bordo c’era anche un bambino. Per fortuna l’uomo e il bimbo non hanno riportato traumi fisici, pur se lo spavento è stato grande. Sono intervenuti i carabinieri, che poco dopo sono riusciti a individuare la carcassa del cinghiale, poi recuperato. Proprio il rinvenimento dell’animale potrà consentire al proprietario dell’auto di avviare l’iter per richiedere il risarcimento dei danni alla vettura, che risultano piuttosto evidenti.