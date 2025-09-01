Investe volontariamente un ciclista e poi scappa: denunciato il ‘pirata’ della strada

Reggio Emilia, 1° settembre 2025 – È accusato di aver volutamente investito un ciclista e poi di essere scappato. Ma il ‘pirata’ della strada è stato identificato dai carabinieri e denunciato per lesioni personali dolose, fuga e omissione di soccorso. I fatti risalgono al pomeriggio del 23 agosto a Viano.

Intorno alle 16, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, il 60enne – residente a Viano – al volante della sua Skoda Octavia, si sarebbe fermato in mezzo alla strada senza un apparente motivo. In quel momento stava sopraggiungendo un 22enne ciclista – residente a Rubiera – che per evitare l’impatto ha effettuato una manovra repentina, cadendo però a terra dopo aver perso l’equilibrio.

L’automobilista ha proseguito la marcia, entrando nel parcheggio di un locale dove il ciclista lo ha raggiunto. Ma qui, il conducente della vettura ha innestato la retromarcia colpendo nuovamente il giovane per poi darsi alla fuga.

La vittima ha chiamato l’ambulanza che lo ha poi trasportato all’ospedale di Scandiano, dove è stato refertato con una prognosi di 5 giorni. Infine, ha denunciato tutto ai carabinieri, ai quali ha fornito numero di targa del veicolo e la descrizione dell’automobilista.

Avviate le indagini, i militari della tenenza di Scandiano, grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza esterne al locale dove il ciclista è stato investito, sono riusciti a individuare il presunto responsabile.