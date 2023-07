Investì l’amico, rinviato a giudizio: è accusato di omicidio stradale

È stato rinviato a giudizio per omicidio stradale, l’uomo di 73 anni che il 29 giugno 2022 travolse e uccise il suo amico Virginio Rabitti, 77 anni, in via Anna Frank, a Gavasseto, all’altezza del bar Eden, praticamente all’uscita della sua abitazione.

Il conducente della Renault Arkana – che nell’immediatezza dichiarò di non aver visto Rabitti che attraversava – dovrà rispondere del reato di omicidio stradale, davanti al giudice Giovanni Ghini, l’ottobre prossimo, in rito ordinario.

Virginio Rabitti, agricoltore in pensione, in quella serata d’estate stava andando al bar vicino casa come era solito fare intorno alle 20.

Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo aveva appena attraversato quando sul ciglio della strada era stato travolto dalla Renault proveniente da Reggio e diretta verso Arceto. L’impatto fu violentissimo: il 77enne fu scaraventato a una ventina di metri di distanza in avanti.

L’uomo alla guida dell’auto, che conosceva bene la vittima, venne trasportato in ospedale in stato di choc, mentre vani sono risultati i tentativi dei sanitari del 118 giunti sul posto con un’ambulanza e un’automedica di rianimare il 77enne: era morto sul colpo per le gravi ferite e traumi riportati. La polizia municipale si occupò dei rilievi sul posto.

Ieri, durante l’udienza preliminare, il conducente – difeso di fiducia dall’avvocato Vittorio Spagni – è stato rinviato a giudizio (l’accusa è rappresentata dal sostituto procuratore Valentina Salvi).

La famiglia di Rabitti, che non si è costituita parte civile nel procedimento, ha ottenuto un risarcimento da parte della compagnia assicurativa assistita dal legale Marcello Fornaciari. La somma è in fase di definizione.

"Abbiamo scelto il rito ordinario proprio per discutere il processo, perché si possa arrivare a un’assoluzione – spiega l’avvocato Spagni –. Anche l’assicurazione non ha rilevato responsabilità da parte del mio assistito. Rabitti attraversava la strada in una strada molto trafficata, in assenza di strisce, all’ora del tramonto. E probabilmente, purtroppo, potrebbe essere stato abbagliato dalla luce del sole. Anche le tracce di frenata inizialmente rilevate sull’asfalto da parte degli agenti secondo una nostra consulenza non apparterrebbero alla sua auto, di nuova generazione e dotata di sistemi di freno automatici e di sicurezza. Il mio assistito non procedeva a velocità elevata, anzi era in colonna".