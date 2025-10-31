Investì un uomo: imputata per omicidio stradale

Morì dopo essere stato investito da un’auto a Vezzano in via Roma Nord, sulla statale 63. Era il pomeriggio dell’11 aprile 2023 quando Loris Catelli, 77 anni, venne investito da un’auto sulle strisce pedonali, di fronte a un negozio di fiori. Trasportato con l’elisoccorso in condizioni gravi all’ospedale Maggiore di Parma, venne a mancare due giorni dopo. Catelli viveva a Vezzano: lavorò come vicedirettore del Banco di Roma nella sede di Reggio; dopo il pensionamento divenne titolare di una società per consulenze di finanziamenti agevolati alle aziende. La polizia stradale di Castelnovo Monti intervenne per rilevare l’incidente in cui il 77enne venne travolto da una Fiat Punto. Secondo una prima ricostruzione, l’auto procedeva a bassa velocità in direzione Castelnovo Monti ed era guidata da una donna residente a Vezzano: ora quest’ultima risulta imputata per omicidio stradale davanti al giudice dell’udienza preliminare Matteo Gambarati. La conducente, difesa dall’avvocato Rossella Zagni, è stata ammessa al rito abbreviato condizionato dell’audizione del consulente di parte. In aula ieri era presente il pubblico ministero Giulia Galfano.

Il giudice ha nominato un perito, l’ingegnere Davide Manfredi, che ieri ha esposto i contenuti della sua relazione, nella quale ipotizza una responsabilità concorsuale da parte dell’automobilista e della vittima: in sintesi, Catelli avrebbe attraversato le strisce pedonali molto velocemente, mentre la conducente, che viaggiava a circa 40 chilometri orari, non si sarebbe però accorta del suo passaggio, per cui non frenò in tempo e lo travolse. La moglie Simba e le figlie Cristina e Barbara si sono costituite parti civili affidandosi agli avvocati Giulio Cesare Bonazzi e Simona Magnani. La difesa ha nominato come consulente di parte Bruno Turci, esperto di infortunistica stradale; i familiari dell’uomo venuto a mancare hanno invece incaricato l’ingegnere Santo Cavallo. Nella prossima udienza in gennaio è prevista la discussione. Catelli era conosciuto anche per la sua passione per lo sport: fu giocatore di calcio nel Pecorile e ricoprì l’incarico di presidente dell’Unione sportiva Vezzano. Era anche uno storico volontario-donatore della sede locale dell’Avis.

Alessandra Codeluppi