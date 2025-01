"Investiamo 70mila euro all’anno per rinnovare i giochi nei parchi"

Si contano 141 giochi (di cui 45 nelle frazioni) nei parchi pubblici di Correggio, con quattro ulteriori altalene già acquistate e che sono state sistemate nelle scorse settimane. Le quattro altalene nuove in metallo hanno sostituito quelle ammalorate al parco di via Schiapparelli, nel parco Barbara Rizzo e nel parco Oscar Romero. Poi sono stati acquistati tre giochi nuovi che verranno istallati nei prossimi mesi: un’altalena in metallo per il parco a Lemizzone, una piramide per il parco a Fazzano e un castello-scivolo per il parco Madonna delle Rose. Molle, scivoli, altalene, palestrine, ma anche strutture per sport all’aperto come il calisthenics, percorso salute e torrette, installato nel 2024 nel Parco della Memoria.

Giochi e attrezzature risultano oggetto di una verifica semestrale da parte di una ditta esterna e di manutenzioni ordinarie. Dice l’assessore all’ambiente Giovanni Viglione: "Investiamo circa 70 mila euro l’anno per rinnovare questo patrimonio insieme alle aree verdi". Vengono eseguite sia con l’ausilio di ditte esterne sia grazie al lavoro della squadra di operai del Comune e dei volontari.

Tra loro anche Glauco Braglia, Primo Bulgarelli ed Ermanno De Pietri che hanno messo a disposizione tempo e le loro abilità artigianali, nonché Fulvio Baccilieri della ditta Cmc, che ha riprodotto e donato in più occasioni elementi in acciaio necessari per le riparazioni delle attrezzature ludiche e di arredo urbano.