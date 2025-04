"Investiamo di più nella formazione. Insegniamo ai giovani come si guidano"

"Occorre investire di più sulla formazione per la guida dei monopattini". Il monito è del sindacato Fit Cisl che sulla tragica vicenda di ieri premette: "Esprimiamo il cordoglio per questa giovane vita spezzata e al tempo stesso rivolgiamo un pensiero anche all’autista coinvolto che si è trovato a dover gestire un evento di una drammaticità inaudita. Le responsabilità spetterà accertarle a chi di competenza, ma da un fatto drammatico possiamo cercare di trarre alcune riflessioni utili per la sicurezza stradale".

Gaetano Capozza, segretario della Fit Cisl di Reggio, lancia poi una riflessione: "Reggio ha fatto tanto per la mobilità ciclabile, va riconosciuto, eppure occorre cercare di garantire al meglio la convivenza tra mezzi pesanti adibiti al trasporto pubblico locale e le utenze deboli, specie nelle zone urbane più congestionate dal traffico. Zone nelle quali i movimenti di un mezzo pesante devono coesistere con la circolazione delle auto e delle bici. Inoltre, crediamo che occorra pensare molto attentamente al caso particolare dei monopattini, nuovi mezzi di trasporto che si stanno diffondendo grazie alla possibilità di spostamento rapida e fluida nel traffico urbano. Il punto è che per le loro caratteristiche, velocità consistente e piccole ruote, necessitano di un’adeguata preparazione alla guida. Crediamo che sia importante investire sulla formazione degli utenti e su regole che tutelino tutti. Bisogna tornare a parlare coi giovani nelle scuole, con focus dedicati a questi mezzi e alle nuove complessità (ad esempio l’abitudine di guidare con cuffie e musica)".