"Investire in videosorveglianza, formazione e assumere personale"

"Risposte concrete al problema sicurezza si danno solo con politiche di controllo coordinato del territorio tra forze di polizia statali e locali, con investimenti concreti in videosorveglianza, ma anche assumendo personale e investendo in formazione e attrezzature".

Il Sulpl, sindacato di polizia locale, con i suoi rappresentanti Luca Falcitano e Lorenzo Cristofano, interviene dopo le dichiarazioni del sindaco di Correggio, Fabio Testi (foto), sui temi della sicurezza locale. Il primo cittadino, nei giorni scorsi, aveva garantito il massimo impegno sul tema, ma con un tentativo di addossare le competenze soprattutto sul governo nazionale. "Abbiamo già divulgato i numeri e le carenze di organico dei vari corpi di polizia locale nel Reggiano – aggiungono dal Sulpl – ma ora occorre che si proceda sul serio a invertire la rotta su questi temi con azioni concrete. Invitiamo a una riflessione anche i prossimi candidati al consiglio regionale, in quanto la stessa Regione può dir la sua finanziando progetti concreti. E ai sindaci vanno le richieste di sempre. Sulla sicurezza non ci si può tirare indietro o attaccarsi a interpretazioni legislative o al contratto nazionale. Se si vuole garantire sicurezza non si deve perdere tempo, ma bisogna investire: dotazioni, formazione, assunzioni, indennità e welfare aziendale. Mentre a oggi dai nostri delegati sindacali abbiamo ancora notizie di tavoli dove si discute se aumentare le indennità giornaliere degli agenti da 1,30 a 1,50 euro... O casi come a Reggio, dove si risparmia sulle assicurazioni e dotazioni che non vengono acquistate. Segno che c’è veramente ancora molto da fare. Staremo col fiato sul collo ai candidati in Regione e ai sindaci. Serve concretezza per continuare a garantire sicurezza sul territorio".

a. le.