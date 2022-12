"Investire sulle comunità energetiche"

Efficienza energetica per risparmiare e diventare più sostenibili. A tracciare la linea per il Comune di Reggio è il vicesindaco Alex Pratissoli, che parte da un dato: "Il patrimonio edilizio è ancora composto in gran parte da edifici risalenti a prima della Legge 10 de 1991, fortemente energivori e dall’alto costo di gestione: solo negli ultimi due anni abbiamo raggiunto un tasso annuo di ristrutturazione del parco immobiliare pari al 2%. Tuttavia, non è chiaro quale strategia nazionale si vorrà adottare dopo il superbonus. Per la decarbonizzazione del patrimonio immobiliare servono detrazioni fiscali permanenti. Serve, inoltre, una maggiore capacità di attrazione dei grandi capitali privati per la rigenerazione urbana su scala superiore al condominio. La strategia per una significativa accelerazione verso l’autosufficienza energetica passa dalla diffusione delle comunità energetiche, per le quali sono urgenti i decreti attuativi. A Reggio abbiamo una potenzialità di quasi 100 MWp solo sui tetti delle tre principali aree produttive della città, in grado di coprire il fabbisogno di energia elettrica di circa 40 mila famiglie. A questo occorre aggiungere la potenzialità relativa alla copertura con pensiline fotovoltaiche dei parcheggi esistenti; la sostituzione di oltre un milione di metri quadrati di tetti in amianto; ed, infine, le opportunità connesse all’agrivoltaico".