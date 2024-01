Investita al volto da una fiammata

Ha rischiato grosso una donna di 54 anni, che nella tarda mattinata di ieri è stata letteralmente investita da un ritorno di fiamma, mentre con una sostanza (pare dell’alcol) stava cercando di appiccare il fuoco in un camino. E’ accaduto in una abitazione di via Piave, in centro storico a Fabbrico. La donna è stata improvvisamente investita dalla fiammata, che l’ha raggiunta al volto e al torace. Immediato l’allarme ai soccorsi, con la centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto non solo l’ambulanza della Croce rossa di Novellara (quella della sede di Fabbrico in quel momento era impegnata in un trasferimento dal Cau di Correggio verso altro ospedale), con il personale dell’automedica di Novellara e quello dell’elisoccorso di Parma.

Per fortuna, una volta sul posto, i soccorritori si sono accorti che le ustioni non erano particolarmente gravi, facendo rientrare subito l’elicottero del 118, che nel frattempo aveva raggiunto l’abitato di Fabbrico. La donna è stata sottoposta alle prime medicazioni prima di essere trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla, per poter completare gli accertamenti sanitari. Ha però rischiato conseguenze ben peggiori, se solo la fiammata fosse riuscita a intaccare in modo evidente gli indumenti che la donna indossava in quel momento. Sono intervenuti anche i carabinieri di Novellara, per gli accertamenti. La mobilitazione dei soccorsi non è passata inosservata in paese, dove ieri mattina erano allestiti i banchi del mercato in centro storico.

Antonio Lecci