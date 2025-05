Investita dall’auto di una guardia giurata va a sbattere contro il semaforo: morta 22enne

Reggio Emilia, 11 maggio 2025 – Tragedia nella notte tra sabato e domenica per una ragazza di 22 anni di Reggio Emilia che ha perso la vita mentre si trovava con un’amica a Genova.

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, le due ragazze stavano attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali, quando la 22enne è stata travolta da un’auto ed è stata sbalzata a distanza contro un semaforo. L’incidente fatale è avvenuto intorno alle 4.30 in via Buozzi, all'altezza dell'intersezione con via San Benedetto al Porto. nel quartiere Dinegro. La ragazza è morta sul colpo.

A colpire la giovane sarebbe stata la Ford di una società di vigilanza privata, guidata da una guardia giurata di 51 anni, residente a Genova, risultato negativo all'alcol test.

La sua amica, sotto choc, è rimasta ferita in modo lieve e trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi.

Sul posto oltre alla polizia locale e i soccorsi, anche i vigili del fuoco. La strada è rimasta chiusa per consentire gli accertamenti.