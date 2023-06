Investita da un veicolo, donna ferita

Soccorsi mobilitati, nel primo pomeriggio di ieri, in viale Vecchia Ferrovia, a Correggio, non distante dal nuovo centro commerciale che sta sviluppandosi nella zona affacciata sulla tangenziale locale. Poco prima delle 14,30 è scattato l’allarme al 118, facendo mobilitare l’ambulanza della Croce rossa locale e il personale dell’automedica dell’ospedale di Correggio. Una donna è rimasta ferita dopo essere stata urtata da un veicolo in transito.

Sul posto i soccorsi sanitari, inizialmente in "codice rosso", in particolare per la dinamica dell’incidente. Dopo le prime cure, per fortuna, le condizioni della donna, che era a piedi al momento dell’incidente, sono sembrate non gravi, ma è stata comunque portata in ospedale a bordo dell’ambulanza per alcuni accertamenti radiografici. Rilievi dei carabinieri.