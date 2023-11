Investita dalla sua stessa auto. L’amica la soccorre, ma cade. Anziana finisce in ospedale

È stata investita, in retromarcia, dalla sua stessa auto. E la donna che era con lei, in quel momento seduta sul sedile del passeggero, è corsa fuori dal veicolo per aiutarla ma, vista la concitazione del momento, è caduta e si è ferita lievemente.

Questa la circostanza che ha richiesto ieri pomeriggio, attorno alle 16, l’intervento dei soccorsi sanitari in via Po, zona Coviolo.

Vittima dell’incidente è un’anziana, nata nel 1944, portata all’ospedale di Reggio in condizioni di media gravità; l’altra donna, invece, è stata valutata come non grave, probabilmente solo un lieve trauma dovuto alla caduta, oltre allo spavento.

La donna, molto probabilmente, aveva lasciato l’auto in sosta senza aver tirato il freno a mano. Il mezzo ha quindi iniziato a muoversi in retromarcia e lei, ignara, è stata colpita dalla sua stessa macchina.

Nel frattempo l’altra donna era sedita al posto del passeggero e, dopo aver sentito l’urto, si è accorta di quanto successo. Nel cercare di aiutare l’anziana però, complice forse l’agitazione del momento, è caduta a terra.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Municipale.

Giulia Beneventi