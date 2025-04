Investita e uccisa da un camion. Travolta dal mezzo in manovra mentre camminava al parco. Muore una madre di 49 anni

Investita e uccisa da un camion in manovra. La vittima, la 49enne Alessandra Stefani, è tragicamente deceduta ieri mattina nei pressi di via della Repubblica a Scandiano vicino all’istituto scolastico Gobetti. È successo verso le 7,45. Il camion era condotto da un uomo di 32 anni residente a Scandiano. Il mezzo pesante stava compiendo la retromarcia quando, per cause ancora d’accertare, ha travolto la donna. Sul posto sono prontamente arrivati gli operatori del 118, ma per la donna purtroppo non c’è stato nulla da fare. Alessandra Stefani era a piedi e stava percorrendo il sentiero pedonale nel parco della zona sportiva scandianese. Il camion, in manovra con un rimorchio, si trovava nella zona per un cantiere alle piscine l’Azzurra. Sul luogo, oltre al personale dell’ambulanza e dell’automedica, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Sono giunti prontamente gli agenti della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia e i carabinieri.

La dinamica è ancora da ricostruire con esattezza da parte della polizia locale. È stato intanto disposto il sequestro del camion per le indagini del caso. È ancora da accertare se la 49enne indossasse delle cuffiette con la musica accesa al momento dell’impatto. Sul luogo della tragedia si è portato il sindaco Matteo Nasciuti. Alessandra, mamma di un bambino di dieci anni, viveva a Rondinara ed era originaria di Casola di Montefiorino, nel modenese. In passato aveva abitato anche a Cerredolo e a Villalunga di Casalgrande. Lavorava come impiegata in un’azienda. Era volontaria della Croce Rossa del comitato di Scandiano. La Cri scandianese ieri ha espresso profondo dolore per la morte di Alessandra pubblicando un post sulla sua pagina Facebook: "Ciao Alessandra, te ne sei andata all’improvviso lasciando un grande vuoto. La Cri Scandiano si stringe nel dolore attorno alla famiglia".

Il presidente Tiziano Zagnoli ha ricordato che Alessandra "dal 2021 era volontaria del nostro comitato: era attiva per i turni di emergenza-urgenza. Era disponibile a collaborare per i soccorsi in ambulanza. Siamo sconvolti per questo incidente". Il padre e fratello della 49enne a Montefiorino sono titolari di un’azienda di autotrasporti. Ieri è stato già fissato il funerale, in programma domani mattina alle 10.30 nella chiesa di Casola. La salma, terminata la funzione religiosa di commiato, sarà poi accompagnata nel locale cimitero. Oggi pomeriggio, alle 18.30, sarà recitato il rosario nella chiesa di Casola in suffragio della defunta. Alessandra lascia il figlio, la mamma Beatrice, il papà Giuseppe, il fratello Mario con Federica, il nipote Samuele, e gli altri parenti. Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza che sono subito arrivati ai famigliari. La camera ardente sarà allestita oggi all’obitorio dell’ospedale Magati di Scandiano.