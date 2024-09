Investita mentre passeggia: grave 41enne

Una donna di origine cinese di 41 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente accaduto verso le 20.30 dell’altra sera in via D’Azeglio, sulla Provinciale 42 alle porte di Novellara. Si è verificato uno scontro tra la donna, che stava passeggiando, probabilmente non distante da casa, e un’autovettura in transito. Un urto leggero che però ha fatto cadere la donna. La conducente dell’auto, una pensionata ottantenne, non si sarebbe accorta di nulla. Solo pochi minuti dopo, giunta a casa, con un familiare ha notato un segno sulla carrozzeria, collegandolo a un rumore sospetto sentito poco prima. Ha rifatto il percorso a ritroso, arrivando sul posto dove c’erano i soccorsi, allertati da un passante che aveva notato la 41enne a terra, pensando a un malore. Sono arrivati i volontari della Croce rossa locale con l’automedica della vicina sede. Le condizioni della donna, che inizialmente sembravano rassicuranti, sono andate peggiorando, probabilmente a causa di fratture al bacino. Inizialmente ci si è diretti all’ospedale di Guastalla in attesa dell’arrivo dell’elisoccorso di Bologna. Ma poi, per un problema tecnico al velivolo, ambulanza e automedica si sono dirette al Maggiore di Parma, in "codice rosso". La 41enne non risulta in pericolo di vita. Rilievi dei carabinieri di Fabbrico con i colleghi di Guastalla.

a. le.