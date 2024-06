Investita sulle strisce a Montecchio, giovane donna ricoverata in gravi condizioni

Investita mentre attraversava sulle strisce pedonali e sbalzata a terra: ricoverata in gravi condizioni una ragazza di 29 anni, vittima di un drammatico incidente che si è verificato all’imbocco di viale Prampolini, quasi davanti alla Expert e alla tabaccheria d’angolo vicino la rotatoria alle porte del paese. La giovane donna, di origine marocchina, attorno alle 12.45 di ieri stava camminando verso la piazza del mercato e, mentre si accingeva ad attraversare la strada, è stata investita da un’autovettura che – secondo le prime ricostruzioni – usciva dalla rotatoria. Nell’urto, è stata scaraventata a qualche metro di distanza e impattando sull’asfalto ha sbattuto la testa. I passanti e gli esercenti hanno dato immediatamente l’allarme al 118. La giovane è stata soccorsa dagli operatori di un’ambulanza della Croce Arancione che, provenendo da Bibbiano, era diretta all’ospedale Franchini e stava transitando nella zona proprio in quei concitati minuti. Poco dopo sul posto è arrivata l’auto-infermieristica. Quindi, stabilizzate le condizioni della ferita, è stato deciso di trasferirla al Santa Maria Nuova a bordo di un’ambulanza della Croce Bianca. Ha fatto ingresso al Pronto soccorso in codice rosso: ha riportato, oltre al trauma cranico, anche un severo trauma a un fianco nel punto in cui la vettura investitrice l’ha colpita. Attorno alle 17 era ancora ricoverata al Pronto soccorso, ma fortunatamente i medici hanno stabilito che non è in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente, per eseguire i rilievi tecnici e deviare il traffico durante le operazioni di soccorso, ha operato una pattuglia della Polizia locale della Val d’Enza.