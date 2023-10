Investita sulle strisce: "Qui incidenti tutti i giorni"

"Vediamo tanti incidenti, quasi tutti i giorni". Tommaso Semrov è il direttore dell’associazione ‘Grooveland music school’, situata in viale Piave 39. Martedì sera ha assistito all’ennesimo incidente in quel punto della circonvallazione: "Siamo stati coinvolti direttamente, visto che sulle strisce è stata investita una nostra allieva ventenne che ha riportato escoriazioni, una forte contusione al ginocchio e ha dovuto aspettare a lungo le ambulanze sotto la pioggia, per poi essere trasportata in ospedale per tutti i controlli. È stato un grosso spavento, visto che sono dovuti venire i sanitari e anche varie volanti della polizia".

Per Semrov purtroppo però non è nulla di nuovo: "Sono anni che proviamo a far presente questa criticità al Comune, purtroppo però non abbiamo mai visto gli effetti sperati e questi incidenti continuano ad accadere sempre. Quando non viene investito qualcuno c’è un tamponamento, perché quei pochi coraggiosi che frenano per lasciar attraversare i pedoni vengono poi colpiti da chi arriva alle loro spalle".

La Grooveland music school da 8 anni si trova in viale Piave: "Siamo un’associazione che coinvolge quasi 200 famiglie, che ogni volta devono portare anche dei bambini da noi. Risvegliare l’amministrazione su questo punto quindi è urgente in primis per loro, anche perché poi i dati sugli incidenti a questa altezza di circonvallazione sono visibili a tutti. In questo tratto, prima della curva, la gente è portata ad accelerare molto".

Gli aiuti del Comune non sono sufficienti: "Questo problema lo abbiamo riscontrato da subito e anche se abbiamo conosciuto due diverse amministrazioni non c’è mai stato un intervento risolutivo. La manutenzione delle strisce è ottima ma non basta, così come il nuovo meccanismo dell’illuminazione aumentata a chiamata installato su tutto il viale che di fatto, purtroppo, serve a poco. La soluzione migliore sarebbe piuttosto un semaforo a chiamata: l’amministrazione ci ha detto che creerebbe traffico, ma in circonvallazione soprattutto nell’altro senso di marcia ce ne sono già molti dunque non vedo perché non se ne potrebbe installare uno anche qui".

Tommaso Vezzani