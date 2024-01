Investita vicino casa: 23enne ancora grave

Ore di angoscia per i familiari della studentessa universitaria di 23 anni investita venerdì sera da un’auto sulla statale 63, a poche decine di metri da casa, a Puianello. La ragazza si trova ancora ricoverata in prognosi riservata in condizioni definite critiche nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Parma, dove era stata trasportata dall’eliambulanza del 118 direttamente dal luogo dell’incidente dopo essere stata soccorsa e stabilizzata dal personale della Croce Rossa castellese. Il sindaco Alberto Olmi è in contatto costante con la famiglia, di cui è concittadino e che conosce personalmente, e segue l’evolversi della situazione clinica. Si tratta di immigrati da tempo residenti nella nostra provincia, molto stimati e benvoluti, a cui tutta la comunità di Puianello ora si stringe. Secondo una prima ricostruzione redatta dai carabinieri di Quattro castella, intervenuti sul luogo dell’investimento per i rilievi e per gestire la circolazione durante i soccorsi, attorno alle 19.30 la studentessa stava camminando sul marciapiede diretta dal centro del paese verso casa ed era quasi arrivata quando ha deciso di attraversare la strada, in quel punto non ben illuminata. La fatalità ha voluto che in quel momento sopraggiungesse un suv Hyundai Tucson, guidato da un uomo di 61 anni residente a Bagnolo; il conducente quasi non è riuscito a frenare e non ce l’ha fatta ad evitare la ragazza, centrandola in pieno e sbalzandola con violenza sull’asfalto a diversi metri di distanza. Saranno ora i carabinieri a valutare sue eventuali responsabilità penali. Non vi sarebbero testimoni dell’investimento, ma secondo i primi rilievi la ragazza sarebbe scesa dal marciapiede in un cono d’ombra tra un lampione e l’altro. Lungo via Marx - questo è il nome che la Ss 63 prende in quel tratto - non sono rari gli incidenti anche molto gravi. La sera del 29 settembre scorso un anziano ciclista era stato investito all’altezza della Cantina di Puianello, a circa 300 metri da dove la 23enne è stata travolta l’altra sera. Dal Municipio fanno sapere che, nella consapevolezza della pericolosità della strada, nel corso degli anni sono stati effettuati vari interventi. Vi sono larghi marciapiedi su entrambi i lati della carreggiata; gli attraversamenti pedonali sono ben illuminati e segnalati da strisce rosse e bianche; vi è una colonnina arancione che può ospitare autovelox mobili; lo stesso comando della Polizia locale è collocato in centro a Puianello. Inoltre, la "nuova" variante porta molto traffico (specialmente quello pesante) fuori dall’abitato. Nonostante ciò, il vecchio tracciato della 63 resta molto trafficato e pericoloso, tanto più che gli automezzi che scendono da Vezzano tendono a correre anche oltre i limiti di velocità ben evidenti in quel tratto.