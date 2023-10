Investiti 41mila euro a Canossa per migliorare le strutture delle scuole di Trinità

Investire sulle frazioni per mantenere popolata la nostra montagna e dare la possibilità di usufruire di buoni servizi alle famiglie che vogliono - sempre più spesso - vivere lontano dallo stress urbano.

Il Comune di Canossa quest’anno ha fatto nuovi investimenti sulle scuole di Trinità, per 41mila euro. Nella stupenda frazione in un’unica struttura convivono la scuola dell’Infanzia statale "Primavera" (con una sezione di 16 bambini) e la primaria "Fernando Casoli", con varie classi e 33 scolaretti.

"Quest’anno è stato rifatto il look all’area cortiliva delle scuole - spiega il sindaco Luca Bolondi - L’intervento ha visto la realizzazione della struttura dehor in legno e la posa della nuova pista esterna, con una spesa totale di euro 41mila euro".

Questo intervento darà la possibilità agli studenti di svolgere varie attività all’esterno, come in un’aula verde. La struttura ha una cucina interna (comunale) con cuoco e aiuto cuoco, che ogni giorno si occupano del confezionamento dei pasti per gli alunni dell’asilo, e delle scuole elementari di Monchio e di Ciano.

"Dallo scorso anno, è stato integrato il servizio di trasporto scolastico già attivo per la scuola primaria, con il servizio per gli iscritti della scuola dell’infanzia - prosegue Bolondi -. Con grandi sforzi questa Amministrazione Comunale sta mantenendo l’apertura delle scuole dell’infanzia e primaria di Monchio. Questo dà la possibilità di avere una realtà importante per tutti… Importante per le famiglie nell’avere una scuola in paese vicina e funzionale a tutti; per le bambine e i bambini iscritti che possono usufruire degli spazi esterni adatti alle varie attività didattiche".

Le attività didattiche svolte presso il plesso di Trinità sono molteplici e interdisciplinari, con vari progetti ambientali e di conoscenza del territorio, culturali-bibliotecari, e sportivi.

Francesca Chilloni