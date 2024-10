Investiti da un’auto pirata a Puianello di Quattro Castella (Reggio Emilia): è caccia al conducente

Reggio Emilia, 5 ottobre 2024 - Due persone sono state investite da un'auto pirata. L'incidente è avvenuto alle 21,15 a Puianello di Quattro Castella, in via Francisco Goya, lungo l'ex Statale 63.

I due pedoni stavano camminando lungo la strada quando sono state centrate da una vettura che non si è fermata. Le due vittime sono state sbalzate nel fossato. Fortunatamente i feriti sono sempre rimasti coscienti e non sono in pericolo di vita.

Sul posto si sono precipitate due ambulanze e un'automedica che hanno prestato le prime cure ai due. Poi sono stati portati all'Arcispedale Santa Maria Nuova con due codici differenti di media gravità e lieve entità.

Sul luogo anche i carabinieri di Quattro Castella che ora indagano per ricostruire la dinamica e soprattutto si sono messi alla ricerca del fuggitivo che rischia le accuse di lesioni gravi e omissione di soccorso. Non lontano dalla zona dell'investimento ci sono le telecamere Ocr che registrano le targhe delle auto al passaggio. Da qui potrebbero arrivare informazioni utili, incrociando l'orario, per risalire al responsabile.