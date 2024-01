Investito da un escavatore, grave un 49enne

Grave infortunio sul lavoro ieri pomeriggio alla Canalina. Un uomo di 49 anni è stato investito da un escavatore guidato da un altro operaio all’interno di un cantiere edile (nella foto) allestito dalla ditta Grisendi. Ora è ricoverato in condizioni serie all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio.

L’allarme è scattato poco dopo le 15 in via Dimitrov. Il mezzo cingolato di movimentazione terra stava facendo retromarcia quando all’improvviso ha travolto l’uomo – titolare di una ditta individuale esterna all’azienda titolare dell’appalto per conto della quale stava effettuando alcuni lavorazioni edili – che non si era accorto di nulla così come chi era alla conduzione in quel momento. Sul posto si sono precipitate un’ambulanza e un’automedica inviate dal 118.

La vittima dell’incidente fortunatamente non ha mai perso conoscenza ed è stato trasportato al pronto soccorso in stato di coscienza. Stando ai primi accertamenti non sarebbe in pericolo di vita. Avrebbe riportato una frattura all’arto inferiore sinistro che è ruotato in maniera innaturale, con possibile interessamento del bacino a causa del trauma da schiacciamento subito.

Sul posto sono arrivate anche le pattuglie dei carabinieri e il personale della medicina del lavoro dell’Ausl che hanno avviato le indagini per l’infortunio grave catalogato come di natura colposa e quindi procedibile d’ufficio. Saranno valutate tutte le misure di sicurezza all’interno del cantiere per accertare l’esatta dinamica e stabilire eventuali responsabilità.

