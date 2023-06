Investito da un pirata Ciclista batte la testa Soccorso dall’elicottero, è gravissimo a Parma

E’ stato urtato da un’auto per poi rovinare sulla strada, battendo la testa e riportando un trauma cranico gravissimo.

L’incidente si è verificato verso le 17 di ieri in viale Bandini, un tratto di Provinciale 5 alle porte del centro abitato di Reggiolo.

Il ciclista – 48enne di Campagnola – trasferito in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma in condizioni ritenute molto critiche, era diretto da Novellara verso Reggiolo.

Era ormai giunto alle porte del centro reggiolese quando si è verificato l’incidente.

Un testimone, che era in transito alla guida di un trattore, ha dichiarato alle forze dell’ordine di aver notato una vettura, probabilmente una Ford Focus familiare di colore scuro, che lo ha sorpassato.

E pochi istanti dopo ha visto la stessa auto diretta verso il centro paese, mentre sulla carreggiata si trovava il ciclista, privo di sensi.

Inoltre, a terra è rimasto uno specchietto retrovisore, quasi certamente staccatosi dalla vettura al momento dell’impatto col ciclista.

Il conducente dell’auto non si è poi fermato a prestare soccorso.

A farlo ci hanno pensato alcuni passanti, dando l’allarme al 118.

Tra i primi soccorritori anche un ispettore di polizia stradale, in forza al distaccamento di Guastalla, che era fuori servizio e in transito in zona in quel momento.

Non è stato possibile in un primo momento identificare subito il ciclista, privo di documenti; col telefonino si è poi arrivati a identificare il ferito rimasto a terra.

Sul posto, intanto, sono arrivati anche l’ambulanza della Croce rossa di Reggiolo, l’autoinfermieristica di Guastalla, l’automedica di Correggio, con l’elisoccorso di Parma.

Dopo i primi importanti trattamenti sanitari in ambulanza, il ciclista è stato caricato in elicottero per essere trasportato d’urgenza al Maggiore di Parma, in condizioni gravissime. Intanto, la polizia stradale di Guastalla ha avviato le indagini, in collaborazione con carabinieri e polizia locale, sperando pure di poter avere utili elementi dalle immagini delle telecamere della videosorveglianza attiva nella zona.

Antonio Lecci