Investito da un’auto, gravissimo un 78enne

Sono gravissime le condizioni di un pedone investito da un’auto ieri pomeriggio in via Roma Nord sulla statale 63. L’incidente è avvenuto alle 16.30, nel centro del paese, di fronte al negozio di fiori. La dinamica nella serata di ieri era ancora da ricostruire con esattezza. Un uomo di 78 anni, residente a Vezzano, è stato travolto da una Fiat Punto grigia, pare mentre attraversava la strada. L’auto procedeva a bassa velocità verso la montagna ed era guidata da una ragazza residente a Vezzano.

Il pensionato, a causa dell’impatto con l’auto, è rimasto gravemente ferito. E’ stato lanciato l’allarme alla centrale del 118. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Quattro Castella e l’elisoccorso. Il 78enne, dopo le prime cure, è stato stabilizzato e portato, in codice rosso, in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma dove è stato ricoverato in rianimazione in prognosi riservata.

A Vezzano è arrivata la polizia stradale che ha compiuto i rilievi. Gli agenti dovranno ricostruire la dinamica del sinistro. Disagi e pesanti rallentamenti alla viabilità durante le operazioni di soccorso. Sul posto la polizia locale dell’Unione Colline Matildiche per gestire il traffico, deviato su strade secondarie.

Si tratta dell’ennesimo incidente che si registra sulla statale nel comune di Vezzano. Sabato, nella stessa zona, si era verificato uno scontro tra due auto con una persona ferita.

Matteo Barca