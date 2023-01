Investito dal bus in retromarcia Muore commercialista di 59 anni

Una tragedia assurda. Gabriele Camellini, commercialista di 59 anni, residente a Castellarano, è morto ieri mattina nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Baggiovara dove era stato trasportato d’urgenza sabato pomeriggio dopo essere stato travolto da un bus in retromarcia. L’incidente è avvenuto intorno alle 18,30 davanti alla stazione ferroviaria di Formigine, nel modenese. Di fianco all’ingresso c’è lo spazio per la fermata del bus, il mezzo sostitutivo che in questo periodo a causa di lavori in corso copre la tratta ferroviaria Formigine Sassuolo del Gigetto, la linea che unisce Modena con la città della ceramica.

La dinamica della tragedia è ancora al vaglio della polizia locale e dei carabinieri ma pare che il mezzo stesse facendo una manovra in retromarcia quando ha travolto Camellini che stava camminando dietro il bus. Un urto violento, il 59enne è stato scaraventato a terra riportando ferite gravissime. Subito sono stati chiamati i soccorsi; in poco tempo sul posto sono arrivati i mezzi del 118, ambulanza e automedica. I medici hanno tentato di tutto per salvargli la vita, purtroppo però le ferite riportate nell’impatto erano troppo gravi; Gabriele è morto ieri mattina all’ospedale di Baggiovara. Ancora non è chiara la dinamica sulla quale potrebbero fare luce sia le testimonianze dello stesso conducente del mezzo, un bus di una società concessionaria delle Ferrovie, sia quelle dei pochi presenti su viale della stazione a quell’ora di sabato, ma un aiuto potrebbe arrivare anche dalle telecamere di videosorveglianza. Il conducente del bus ha fatto una manovra sbagliata? Il pedone non si è accorto del mezzo in movimento? Lo diranno i rilievi. Il piazzale di manovra in quel momento, intorno alle 18,30 era semideserto, il treno aveva da poco fatto scendere gli ultimi passeggeri. In poco tempo sirene e lampeggianti illuminavano il luogo. La corsa in ospedale, il ricovero in rianimazione, poi il decesso.

Camellini – racconta chi lo conosceva bene – non guidava, era senza patente ed era solito spostarsi coi mezzi pubblici. Spesso viaggiava per lavoro (molte volte a Roma) e probabilmente stava rientrando a casa. Abitava a Ca’ de Fii, frazione di Castellarano, dopo essersi trasferito da anni dalla Veggia di Casalgrande dove era nato. Non era sposato, viveva coi genitori e con le sorelle. E lavorava a Modena, nel suo studio di via Usiglio, nella zona del Parco Pertini e del teatro Storchi. Era molto noto nel comprensorio anche come storico donatore Avis. "Eravamo compagni di studio nel periodo del Seminario a Reggio – lo ricorda Paolo Iotti, assessore a Castellarano – Era un ragazzo riservato, ma molto simpatico con un’ironia tutta sua. Stava sempre un passo indietro, come faceva nelle foto di gruppo che ci scattavamo nei nostri ritrovi annuali d’amarcord; un po’ come forma di timidezza e un po’ per il suo grande rispetto verso gli altri senza voler apparire". Gabriele, alle superiori, aveva fatto poi lo Scientifico a Reggio. Chi lo conosceva bene è Andrea Bursi: "Era una persona solare, con un’intelligenza acuta. Aveva una grande capacità di ascoltare le persone, capire i problemi e risolverli, non solo nel suo lavoro. Stamattina (ieri, ndr) ho dato io la brutta notizia ai nostri compagni in chat, siamo sconvolti e ancora non ci crediamo".

Daniele Petrone

Emanuela Zanasi