Investito dal rimorchio. Agricoltore resta ferito

Soccorsi mobilitati nel primo pomeriggio di ieri per aiutare un contadino in pensione di 83 anni rimasto vittima di un infortunio agricoloche solo fortuna non ha prodotto i conseguenze irreparabili.

L’uomo, intento a raccogliere legna da ardere in un bosco di sua proprietà, nei pressi dell’abitazione, quando sarebbe caduto, investito dal rimorchio del trattore.

La centrale del 118 Emilia Ovest ha inviato sul posto i sanitari della Croce Rossa di Baiso, i carabinieri della stazione locale, i vigili del Fuoco di Castelnovo Monti, oltre all’elisoccorso di Parma.

Erano le 13.30, località Cerreto, lungo la Val Tresinaro in comune di Baiso.

Il pensionato 83enne era giunto nel bosco vicino alla sua casa alla guida di un trattore cingolato.

Dietro, agganciato alla motrice, il rimorchio: un carrello destinato al trasporto della legna che lo stesso pensionato intendeva raccogliere nelle pertinenze.

Non è ben chiara la dinamica dell’accaduto, ora al vaglio dei carabinieri di Baiso intervenuti sul posto.

Sembra che l’uomo, mentre era intento a caricare il carrello agganciato al trattore nella sua proprietà boschiva, sia stato investito dallo stesso rimorchio, che per dimenticanza sarebbe stato lasciato privo di freno di stazionamento su un terreno in pendenza.

Il rimorchio, piano piano ma con tutta la forza della sua mole, avrebbe spinto l’uomo contro il trattore, imprigionandolo e procurandogli un importante trauma alla gamba sinistra.

Per fortuna nessun’altra conseguenza per cui l’agricoltore, sempre presente e lucido benchè sofferente per la lesione all’arto inferiore sinistro, è riuscito a dare l’allarme.

Fortuna ha voluto che fosse in prossimità di casa, in un luogo ben individuabile.

All’arrivo dei soccorsi, l’83enne ha ricevuto le prime cure sul posto dall’equipe medica dell’eliParma con il supporto dei sanitari della Croce Rossa di Baiso.

Una volta stabilizzato è stato trasferito a bordo dell’elicottero che nel giro di pochi minuti è atterrato nei pressi delll’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.

Il ferito ha subito ulteriori controlli ed è stato ricoverato nel nosocomio cittadino.

Settimo Baisi