Investito dal trattore, muore agricoltore 89enne

Muore schiacciato dal trattore un anziano contadino in pensione con la passione dell’agricoltura.

L’incidente mortale è accaduto ieri nel primo pomeriggio a Casina, in località Moncasale.

A perdere la vita per infortunio Savino Costoli, di 89 anni.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione di Casina e i funzionari della Medicina del Lavoro per i rilievi di legge.

Inutile l’intervento dei sanitari della centrale del 118 Emilia Ovest in quanto per l’89enne, vittima del consistente schiacciamento causatogli dal mezzo meccanico, non c’era più nulla da fare.

Il medico di servizio ha solo potuto constatare il decesso.

L’infortunio agricolo mortale è accaduto nel primo pomeriggio in un campo agricolo di Moncasale di Casina.

Intorno alle 13 i carabinieri, su input della centrale Operativa della Compagnia di Castelnovo Monti allertata dai sanitari del 118, sono intervenuti nel podere per eseguire i rileivi di legge.

Si presume che, a causa del terreno fortemente scosceso il mezzo agricolo abbia preso velocità velocità investendo l’anziano conducente che probabilmente era sceso dal mezzo per svolgere altre mansioni e si trovava davanti al trattore.

L’esatta dinamica dell’infortunio agricolo agricolo che ha causato la morte dell’89enne Savino Costoli, è comunque tuttora al vaglio dei militari.

L’anziano Costoli, vedovo da diversi anni, ha un figlio che abita a Casina.

La notizia della tragica morte si è subito diffusa in tutto il paese, accolta da tutti con profondo dispiacere.

Savino era una persona affabile e ancora molto attiva, con ancora tanta voglia di fare .

Il suo amico Domenico ne tratteggia un ritratto commosso e affettuoso.

"Sabato – ricorda – siamo stati due ore al sole insieme ai giardini, ho la stessa età e siamo amici da sempre"

"Eravamo in tre/quattro amici che ci trovavamo sempre al bar a Cortogno o a Casina per fare quattro chiacchiere, parlavamo sempre di cose dei nostri tempi. Savino aveva la passione dell’orto e dei campi. Mi dispiace che sia finito così, è stata una disgrazia".

Settimo Baisi