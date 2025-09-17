Investito e aggredito. L’agguato in via Saragat. Sfregiato con una bottiglia

di Francesca Chilloni

È caccia a due uomini autori un’aggressione tanto brutale quanto inspiegabile che ha avuto come teatro, l’alba di ieri, via Saragat, a pochi passi dal deposito degli automezzi pubblici di Seta, in zona Campovolo.

Un autista 44enne italiano dell’azienda Til, diretto al lavoro in monopattino per iniziare il suo turno alle 6 del mattino, è stato travolto da una vecchia auto nera modello Fiat Punto e scaraventato a terra. Secondo alcune indiscrezioni, gli aggrediti potrebbero essere in realtà due: il secondo sarebbe un passante, che a sua volta sarebbe finito in ospedale per farsi medicare.

La dinamica dell’incidente, tuttavia, è stata solo il preludio di una violenza feroce. Invece di prestare soccorso, dall’auto scura sono scesi due individui - descritti come di origine nordafricana - che si sono accaniti sulla vittima già ferita. Con una violenza inaudita, l’hanno riempita di pugni e calci e colpita ripetutamente anche al volto, con una bottiglia di vetro rotta brandita come clava.

L’assenza di un apparente movente ha reso la scena ancora più agghiacciante. Dopo aver pestato l’uomo con una rabbia cieca e ingiustificata, i responsabili sono fuggiti, lasciando l’autista a terra con sangue che gli usciva da un orecchio, brutti tagli sul volto e che vomitava schiuma rossastra. Dopo aver picchiato l’autista, gli assalitori sarebbero risaliti in auto e invece di scappare immediatamente, hanno fatto inversione a U per poi tentare di investire un passante che stava facendo jogging ed aveva assistito al pestaggio. Il poveretto sarebbe stato a sua volta picchiato in modo tanto animalesco, riportando diverse contusioni. Lo avrebbero riferito testimoni oculari, ed in particolare un collega dell’autista, accorso dall’autostazione per aiutare il ferito

Immediato l’intervento dei soccorsi, che sarebbero stati allertati da allibiti testimoni. Un’ambulanza del 118, dopo le prime cure sul posto, ha trasportato la vittima al Pronto soccorso del Santa Maria Nuova. Le sue condizioni, pur non in pericolo di vita, sono gravi: ha riportato numerose contusioni e ferite, un trauma facciale e ad uno dei bulbi oculari, una brutta frattura al ginocchio e diverse costole incrinate. All’ospedale i medici hanno deciso di sottoporre il 44enne urgentemente ad un intervento chirurgico di tipo ortopedico per ricomporre e stabilizzare la frattura all’arto. Ricoverato, viene tenuto in stretta osservazione e non si escluderebbe la necessità di una seconda operazione. Un quadro clinico che testimonia la ferocia dell’aggressione.

Sul grave episodio stanno indagando i carabinieri, arrivati in pochissimi minuti in via Saragat. Si trovano di fronte a un indagine molto delicata: al momento, il movente resta un mistero: non ci si trova infatti davanti ad un pirata della strada. Ma di un automobilista che, dopo aver essere stato coinvolto nell’incidente, insieme al passeggero ha reagito per pura rabbia oppure vendetta verso l’autista investito. Le indagini sono in corso per riuscire a rintracciare i responsabili di questo feroce gesto e fare luce sull’inquietante vicenda.

Gli investigatori stanno già passando al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, nella speranza di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e reperire dettagli utili all’identificazione dei bruti. Dovrebbero essere anche ascoltati alcuni testimoni, ad integrazione di quanto già raccontato dal 44enne. L’episodio desta profonda preoccupazione, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza in città.