Investito in monopattino da un bus, muore ragazzo di 30 anni

AllaReggio Emilia, 29 aprile 2025 - Tragico incidente stamattina a Reggio Emilia, dove un un 30enne ha perso la vita, investito da un autobus di linea Saca mentre si trovava in monopattino. L'incidente è avvenuto in prossimità delle strisce pedonali. È successo intorno alle 7 in via Turri all'angolo con via Emilia Ospizio. La vittima è di origine straniera, ma non è ancora stato identificato. È morto sul colpo, ogni tentativo di soccorso da parte del personale medico sanitario giunto in ambulanza purtroppo è risultato vano. Sul posto anche vigili del fuoco, polizia locale e questura.

Muore investito da un bus mentre è in monopattino a Reggio Emilia, la polizia locale sul posto

Alla guida del bus, utilizzato come linea sostitutiva del treno Reggio-Sassuolo, un 62enne di Sassuolo; al momento dell’incidente il mezzo era vuoto. "Purtroppo non l'ho visto – è la testimonianza del conducente affranto -. È un dramma anche per me".