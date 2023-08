Investito, sbatte la testa Grave pensionato 63enne

Grave incidente stradale, nella prima serata di ieri, in centro storico a Gualtieri. E’ accaduto verso le 19 in via Vittorio Emanuele. Un pensionato di 63 anni, M.C., residente a Brescello, era a piedi, diretto verso un edificio affacciato sulla strada centrale del paese quando è stato urtato da un’autovettura Renault, per fortuna a bassa velocità. Il pedone è stato urtato dallo specchietto esterno destro, quanto basta per fargli perdere l’equilibrio. Nel cadere ha battuto la testa contro il parabrezza dell’auto.

"Era immobile, fermo sulla strada. Pensavo fosse morto", ha raccontato il conducente dell’auto, comprensibilmente scosso dall’accaduto ma fisicamente illeso. Alcuni passanti hanno subito prestato le prime cure, mentre in via Vittorio Emanuele giungevano l’ambulanza della Croce rossa di Guastalla e l’autoinfermieristica, raggiunti dall’elisoccorso di Parma, atterrato al campo sportivo del paese. Proprio a bordo del velivolo, il ferito è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Parma, con un evidente trauma cranico. L’uomo è rimasto cosciente, pur se in stato confusionale, durante le varie fasi del soccorso. Rilievi dei carabinieri di Luzzara.

Antonio Lecci