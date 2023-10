"Inviavo regali mai recapitati. Non vidi i miei figli per anni"

Poco prima del giorno in cui le furono allontanati i due figli, lei racconta che non riusciva a mangiare e a dormire. "Ho preso una scossa dal cellulare, poi non ricordo più nulla fino a una settimana dopo. Mi sono risvegliata in un posto che non era casa mia". Era una comunità protetta: "Mio marito non sapeva dov’ero, nessuno mi ha mai spiegato perché ero lì". Inizia così la testimonianza di una donna di origine africana, nel processo sui presunti affidi illeciti di bambini a Bibbiano: il padre fu indagato per abusi sessuali sulla bambina dopo che la madre stessa segnalò che lui poteva averla toccata nelle parti intime; poi la sua posizione fu archiviata. La madre aveva scompensi psichici. La famiglia è costituita parte civile tramite gli avvocati Nicola Tria (ieri sostituito dall’avvocato Cecilia Soliani) e Marta Rovacchi. In passato è stata sentita la mediatrice culturale che andò all’ospedale: dice che la bambina aveva detto che lui le metteva le mani lì in cambio di candy, caramella, e che la madre diceva che aveva paura del marito e non voleva più stare a casa con lui. "Di notte non dormivo - dice la donna sul periodo in comunità -. Chiesi un’ambulanza e mi portarono all’ospedale. Tornai a casa dopo una settimana. Seppi da mio marito che i miei due figli, maschio e femmina, erano stati allontanati: non ci credevo". Dopo un periodo lei rimase incinta per la terza volta. Al terzo incontro "Mi dissero che i bambini non volevano vedermi e quindi di andare a casa. Ma non li ascoltai, i bambini erano di sopra e io salii. Non era vero". In un’ altra occasione, lei dice di aver portato una crema per aiutare la figlia a districare i capelli, ma la chioma le fu tagliata. "Dissi loro di ridarmi i figli se non riuscivano a curarli. Si misero davanti alla porta facendo segno che non volevano farmi uscire. Da allora decisero di non farmi più vedere i bambini". Aggiungerà un altro dettaglio: "La nascita del piccolo non fu comunicata agli altri due: lo seppero quando aveva 10 mesi.". Dice che lei e il marito inviarono loro regali: "La prima volta libri e borse, scarpe e cioccolata per Natale". Ora il marito è in Inghilterra con due figli più grandi, lei è qua con io più piccolo che ha 6 anni e necessità di cure. Anche se la vicenda giudiziaria è stata archiviata, l’incubo sembra non essersi ancora dissolto.

Alessandra Codeluppi