"Invitare i Nomadi a Sanremo sarebbe un giusto riconoscimento"

La riflessione di Danilo Sacco, ex voce dei Nomadi, sul mancato invito della band di Novellara al festival di San Remo in occasione dei sessant’anni di carriera del gruppo guidato da Beppe Carletti, sta comprensibilmente suscitando moltissime reazioni. E non solo da parte dei tanti fans, che da ogni parte d’Italia si stanno preparando a partecipare al Nomadincontro, in programma a metà febbraio a Novellara, la cittadina natale di Augusto Daolio. Sull’argomento interviene anche Giordano Sangiorgi, presidente di AudioCoop, il coordinamento delle Etichette Discografiche Indipendenti in Italia: "Amadeus – dice – è persona di grande competenza, professionalità e ascolto. Per questo riteniamo che l’invito a Sanremo come super ospiti per i Nomadi sarebbe un riconoscimento meritato. Amadeus, magari consigliato dall’amico Fiorello, non mancherà di invitarli per quanto meritano, per quanto hanno fatto, costruendo spesso da soli un percorso artistico, sia discografico sia dal vivo, incontrando sempre il gusto del grande pubblico Invitare i Nomadi al Festival di Sanremo per i loro sessant’anni, per i sogni che hanno fatto, fanno e faranno sognare a ben tre generazioni, significa dare un forte segno di speranza e futuro a tutti noi e a tutti i giovani artisti emergenti ed esordienti di oggi".

Antonio Lecci