"Io con la Camorra non c’entro proprio nulla"

È apparso tranquillo, ma al tempo stesso combattivo. Si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del gip partenopeo Giovanni De Angelis che, accogliendo la richiesta della Dda di Napoli, ha applicato per il 54enne Carmine De Lucia, ex consigliere comunale originario di Caserta e residente a Reggio, la custodia cautelare in carcere insieme ad altri cinque uomini. Lui, facendo dichiarazioni spontanee, ha raccontato la sua verità per due ore, negando tutti gli addebiti, in videocollegamento dalla Pulce. "Con la camorra non c’entro nulla – ha premesso – Non ho mai avuto rapporti o stretto accordi con Domenico Nuzzo", considerato intraneo alla cosca. Ha ribadito la sua estraneità totale anche ai rapporti col clan Massaro. Ha negato di aver mai dato soldi a Nuzzo e a Giuseppe Pascarella, concessionario dei servizi cimiteriali a Santa Maria a Vico. Su quest’ultimo ha sminuito la portata delle intercettazioni: "Lo conoscevano tutti perché era il custode del cimitero".

Secondo la Dda, che ha coordinato gli accertamenti della Finanza di Caserta e Marcianise, lui avrebbe dato 400 euro, per ogni loculo che vendeva a 3.500, a Nuzzo e a Pascarella, che avrebbe dovuto vigilare sulla corretta gestione del cimitero. Il regolamento comunale del 2016 vieta infatti la vendita e la cessione dei loculi dati in concessione a un soggetto. De Lucia ha negato di aver mai dato o preso soldi. "La mia vita parla da sé. Non ho precedenti e non sono mai stato coinvolto da inchieste. Ho sempre vissuto del mio lavoro, prima per una banca e da qualche tempo come insegnante di sostegno per disabili".

La concessione del modulo da sedici loculi era stata stipulata il 18 marzo 2008 con la società ‘Le Ceneri scarl’. Lui ha riferito che l’alto numero si giustifica col fatto che la sua è una famiglia numerosa: "Fu mia madre a esprimere il desiderio che tutti i parenti già inumati e sparsi nel cimitero fossero riuniti in un unico spazio". L’avvocato D’Andrea ha chiesto di tramutare la misura nei domiciliari. E ha contestato l’aggravante mafiosa: "Nelle pagine dell’ordinanza del giudice su questa circostanza, il nome del mio assistito non compare". Il gip ravvisa il metodo mafioso a carico di Nuzzo e di Carmine Liparulo, altro elemento organico al clan Massaro, per le estorsioni (non contestate a De Lucia) per ottenere gratuitamente una cappella nel cimitero di Santa Maria a Vico e verso altri due uomini. Si scrive però che anche "i privati corruttori", categoria in cui rientra De Lucia, "erano consapevoli della caratura criminale di Nuzzo e della sua organicità a clan di camorra, e conoscevano pienamente le sue modalità operative, visto il loro costante coordinamento emerso dalle indagini". Per De Lucia, e altri arrestati, tra cui l’attuale vicepresidente della Provincia di Caserta Pasquale Crisci, il gip individua il pericolo di recidiva: "Non hanno esitato ad avvalersi del contributo di Nuzzo, a loro noto come organico al clan Massaro, con cui hanno condiviso strategie criminali e metologie operative". Parla di "soggetti abituati a oltrepassare senza remore e in modo stabile i confini della legalità, agendo in simbiosi con individui inseriti al vertice di temibili ed efficienti associazioni di camorra".

Alessandra Codeluppi