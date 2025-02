"Io, detective per raccontare la Divina"

Eleonora Duse, la Divina, celebrata da Sonia Bergamasco nel film-documentario "Duse-The Greatest", per commemorare i cento anni dalla sua scomparsa. Avvenuta il 21 aprile 1924. Le sue apparizioni in scena erano molto di più che interpretazioni. Erano ‘ri-creazioni’, per lo più fatte di micromovimenti che solo a lei appartenevano.

Sonia Bergamasco, regista del docu-film "Duse-The Greatest", sarà lunedì prossimo (17 febbraio), alle 21, ospite al cinema Rosebud, presente alla proiezione della pellicola, che presenterà al pubblico in sala.

Sonia, com’è nata l’idea di realizzare questo docu-film? "’Duse-The Greatest’ è un progetto a cui penso e lavoro da tempo, nato dalla volontà di raccontare Eleonora Duse attraverso le tracce rimaste di lei. Iniziato quattro anni fa, da un mio soggetto che poi si è sviluppato in una sceneggiatura a cui ho messo mano insieme a Mariapaola Pierini".

Eleonora Duse è quella che si ritiene la più grande attrice di sempre… "E infatti attraverso lei ho voluto raccontare il mestiere dell’attore al presente. Un viaggio documentario, tra archivi e testimonianze del passato e di oggi, sulle tracce della donna che ha incarnato l’arte del palcoscenico".

Su quali documenti ha lavorato per ricostruire la vita della Duse? "Foto, ritagli di giornale, riprese del funerale, spezzoni di ’Cenere’, l’unico film da lei interpretato (nel 1916), interviste fatte a chi l’ha potuta vedere in teatro (tratte da numerosi archivi audiovisivi), dal poeta Langston Hughes a Luchino Visconti. E a chi ne mantiene viva l’eredità, come le attrici Ellen Burstyn e Helen Mirren. L’unica prova di attrice, visibile, che abbiamo conservato di lei è appunto l’unico film a cui ha partecipato. Un film muto, in bianco e nero. L’unica memoria della sua voce era stata registrata da Edison, ma andò purtroppo distrutta in un incendio".

Com’era Eleonora Duse nella sua vita privata? "Una donna molto riservata. Che teneva per sé la sua intimità, tanto quanto dava poi sul palcoscenico. Nel mio viaggio, nei panni di una detective sulle tracce di questa leggendaria figura, ho potuto capire quanto però la donna e l’artista erano intrecciate, quanto il mestiere di vivere e quello dell’attrice fossero specchio uno per l’altro. E anche per tutti quelli e quelle che hanno deciso di seguire le sue orme". In teatro ha già firmato diverse regie. Ma questa è la prima volta che passa dall’altro lato della cinepresa.

"Sì, è la prima volta che mi cimento con la regia cinematografica. Una scelta che è stata dettata da un sentimento d’amore per il mio lavoro. Per tutto quello che ho ricevuto e che continuo a ricevere. Eleonora Duse rappresenta tutto questo".

Rimarrà un’esperienza isolata? "Per me è stata una bellissima esperienza e se troverò un’altra storia necessaria da raccontare, come quella di Eleonora Duse, mi metterò nuovamente dietro alla macchina da presa".

Sta lavorando ad altri progetti? "Il prossimo 6 marzo uscirà un film a cui tengo molto. ’Il nibbio’, con la regia di Alessandro Tonda, dove vesto i panni della giornalista Giuliana Sgrena. Il film racconta i ventotto giorni precedenti i tragici eventi del 4 marzo 2005, quando morì Nicola Calipari, alto dirigente del Sismi, che perse la sua vita per salvare quella della giornalista".