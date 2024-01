"Io e quella brava ragazza". Berti racconta la sua Milo

La scomparsa dell’attrice Sandra Milo ha scosso tutto il mondo dello spettacolo. Anche Orietta Berti, la ricorda con tantissimo affetto. Insieme alla musa di Fellini e a Mara Maionchi, tra il 2022 e il 2023, era stata protagonista di “Quelle brave ragazze” (Sky), una serie on the road di grandissimo successo. "Stamattina (ieri per chi legge, ndr), io e la Mara (Maionchi) ci siamo sentite e l’abbiamo ricordata con tanta tenerezza, non sapevamo fosse malata", dice commossa la Berti.

Quando ha conosciuto Sandra Milo?

"Negli anni Ottanta, ero andata ospite in una sua trasmissione ’Piccoli fans’, dove cantavano i bambini. Poi a Mediaset, nella parodia della telenovela ’La donna del mistero’. Ma è stato nel lungo viaggio insieme delle ’Brave ragazze’ che siamo diventate amiche. Siamo andate in giro per l’Europa, ce ne hanno fatte fare di tutti i colori".

Che ricordo conserva?

"Era allegra, piena di vita. Alle otto del mattino già pronta per trucco e parrucco. Diceva sempre di sé che sarebbe campata fino a più di cent’anni. Era infaticabile, divertente e piena di energia. Sandra era bellissima anche alla sua età. Aveva un’eleganza innata. Diciamo che era la nostra Marilyn Monroe".

Tante settimane insieme non giro per l’Europa. Qualche aneddoto?

"Sarebbero tanti. Non rinunciava mai ai suoi tacchi a spillo altissimi, anche nei luoghi più difficili. Qualche volta rimaneva impigliata con i tacchi e io e la Maionchi la soccorrevamo. Da morire dalle risate. Ecco era molto ironica e autoironica".

Qual era il pregio maggiore della sua ’amica speciale’?

"L’intelligenza, fatta di ironia e curiosità. Ma, soprattutto era molto poetica. Riusciva a rendere poetica ogni situazione, ogni oggetto della quotidianità. Una volta, eravamo in riva al fiume Guadalquivir, in Spagna. Passò un’imbarcazione che lasciò una scia sull’acqua. Ecco, disse a me e a Mara: ’sembra un velo da sposa’. Io e la Maionchi, più pratiche, non avremmo mai pensato a un’immagine così poetica".

Avevate qualcosa in comune?

"Sicuramente l’amore per la famiglia. Un valore fondamentale per tutte noi. Anche Sandra parlava sempre dei suoi figli".

Nella Bassa reggiana, la Sandrocchia nazionale aveva girato un film negli Anni Sessanta. Avevate anche un amico in comune.

"Si, Giordano Ghini, l’ex fornaio che realizza - su una mia ricetta di famiglia - i biscotti dell’Orietta, è stato un suo grandissimo ammiratore. L’ho sentito al telefono in lacrime".