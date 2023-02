"Io mai contattato, i miei immobili sottostimati"

"A dire il vero io non sono mai stato contattato dal Comune". Chi parla è un proprietario di due appartamenti di un civico di via Paradisi oggetto della riqualificazione che metterà in atto il Comune; ci tiene a restare anonimo ("Ho paura di ‘ritorsioni’ nelle trattative", confida) e aggiunge di "aver parlato col Comune un’unica volta nel 2020, quando venne comunicata l’intenzione di realizzare il progetto. Mi dissero che ‘avrebbero preparato la cassetta degli attrezzi’, usando proprio questa espressione. Poi però si sono resi latitanti. Questi colloqui coi proprietari di cui tanto parlano, non ho saputo nulla. Ma ho ricevuto la lettera in questi giorni...".

E ancora: "I proprietari residenti credo che stiano godendo di maggiore attenzione, eppure io pago le tasse tanto quanto loro... In uno dei miei appartamenti ho un giovane inquilino che vuole andarsene, proprio per questa incertezza di futuro. È già il secondo che scappa. Il Comune ha promesso una soluzione anche a chi è in affitto? Sì, ma chi viene ad abitare in via Paradisi lo fa perché è vicino alla stazione per andare a studiare o lavorare col treno. Se il Comune offre una soluzione a Baragalla – faccio per dire – per lui non è più comodo. Quindi preferisce cercarsi una soluzione da solo... Per noi proprietari questo è un danno". Infine l’auspicio: "Vorrei sedermi a un tavolo e parlare in modo concreto. Su gli espropri sono preoccupato, l’assessore dice che non si arriverà a tanto, ma non vedo come definire una trattativa dove loro hanno il coltello dalla parte del manico: hanno già scritto che il valore stimato per i nostri immobili oscilla sui 5-600 euro al metro quadro. Quando invece alcuni di recente andati all’asta sono partiti da basi più alte...".

dan. p.