"Io mio era vero amore. Non avevo interessi economici"

E’ accusata di truffa aggravata in concorso, una donna quarantenne, originaria dell’Est Europa, che nel 2012 aveva conosciuto un operaio sessantenne mantovano, quando lei lavorava come ballerina in un night club a Poviglio. Un’amicizia poi sfociata in un vero e proprio rapporto sentimentale, ma con la donna accusata di aver usato l’uomo come "bancomat", fingendo una relazione per poter ottenere denaro. Una vicenda durata fino al 2018 quando, su consiglio dei familiari, la vittima aveva presentato querela. Il processo si svolge a Mantova, nella provincia di residenza della vittima.

All’ultima udienza, in tribunale (foto), ha parlato la donna, la quale ha respinto ogni accusa, affermando che il suo era vero amore verso il sessantenne e di non aver agito per scopi economici. Sotto accusa ci sono anche due uomini, un collega di lavoro della vittima e un suo amico, i quali avrebbero finto di aiutare il sessantenne nel trovare una sistemazione lavorativa alla donna, ma in cambio di decine di migliaia di euro, richiesti proprio per quella operazione. Situazioni che sono poi finite in tribunale.