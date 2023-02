"Io, picchiata da dodici anni" Arrestato il marito violento

Una testata data al naso della moglie, il cui viso grondava sangue. E un polso stretto con forza alla sorella di lei. È l’episodio di violenza verso due donne per il quale gli agenti delle volanti sono piombati lunedì sera in un’abitazione della città. Per l’uomo, marocchino, un 40enne e con un lavoro, è scattato l’arresto per le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni. In prima battuta era stato accompagnato in carcere. Dopo il fatto di lunedì, la moglie ha sporto denuncia sostenendo di subire vessazioni dal marito da dodici anni. La coppia ha tre figli. Secondo una prima ricostruzione, lui era tornato a casa per prendere alcuni abiti: a suo dire, si era allontanato da una decina di giorni perché il clima era diventato troppo conflittuale, ed era rientrato solo per prendere alcuni abiti. La moglie e la cognata sono scese, ma è scoppiato un litigio. La coniuge, sua connazionale, sostiene che lui l’abbia offesa e minacciata: pare che lui volesse caricarla su un furgone e che lei si sia opposta, scatenando la reazione del marito. Lui le avrebbe dato una testata sul naso, e avrebbe fatto una torsione sul polso alla cognata. Le donne si sono messe a urlare ed è stata chiamata la polizia di Stato. Poi la moglie ha deciso di sporgere denuncia per maltrattamenti che sostiene di aver subito dal 2011 a oggi. Per lei sono state formulate tre settimane di prognosi, per la cognata un giorno.

Ieri l’uomo è comparso davanti al giudice Dario De Luca per l’udienza di convalida dell’arresto. Lui ha risposto alle domande, raccontando che lui stesso si era allontanato da casa per evitare ulteriori litigi. Ha riferito che la moglie era inciampata sul tappeto e lui le è caduto addosso, facendosi un taglio alla fronte. Ha detto che sua moglie e la cognata volevano rovinarlo, senza saperne il motivo. Il pm Marco Marano ha chiesto la custodia cautelare in carcere. L’avvocato difensore Rosella Zagni ha chiesto la remissione in libertà, in subordine l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il giudice De Luca ha disposto per l’indagato il divieto di dimora in città.

Alessandra Codeluppi