"Io, picchiata tutta la vita". Condannato il marito a 3 anni

"Sono stata picchiata per tutta la vita". Lo ha raccontato nel processo una signora albanese che nel giugno 2023 ha deciso di chiedere protezione alla Casa delle donne. Lui, un connazionale oggi 73enne, è finito a processo per maltrattamenti, reato per il quale ieri è stato condannato a 3 anni dal collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti, a latere Giovanni Ghini e Greta Iori. La stessa pena (con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti) era stata domandata dal pm Giulia Galfano, che aveva argomentata alla luce del racconto della moglie, secondo la quale le condotte si sarebbero protratte per vent’anni (dal 2002 all’aprile 2023) e sarebbero state dovute alla gelosia ingiustificata di lui unita al costante controllo della sua vita. "Lei non ha mai denunciato per timidezza e per senso di vergogna. Aveva lividi provocati dal marito ma lei sosteneva che se li era procurati cadendo", ha detto il pm. L’avvocato di parte civile Federica Riccò ha ribadito la credibilità della donna nel tempo, a partire dai tempi della denuncia dell’incidente probatorio e ha ripercorso le angherie che la sua assistita avrebbe subito: rimbrotti per piccoli ritardi o per il tempo trascorso sotto la doccia; persino la forzata rinuncia a un’attività di pulizie da lei intrapresa perché il marito era geloso di un uomo e i soldi della pensione della donna da lui considerati suoi. L’avvocato difensore Lucia Larocca ha chiesto in prima battuta l’assoluzione, ritenendo che le dichiarazioni della donna nell’incidente probatorio non fossero affatto precise e attendibili; e che anche la testimonianza del figlio in aula non comprovasse le accuse perché aveva parlato di litigi normali in un rapporto sbilanciato, in cui l’uomo gestiva i rapporti edonomici ma la moglie si appoggiava a lui. Il difensore ha anche sostenuto che l’imputato è stato sfrattato, ha problemi economici e ora è ospite di parenti in Albania. Il collegio ha anche riconosciuto alla donna un risarcimento di 20mila euro (la parte civile aveva chiesto 30mila com provvisionale di 10mila).

al. cod.