"Io, sindaco come papà. Mi hanno dato fiducia"

Paolo Dallasta, architetto di 34 anni, è il nuovo sindaco di Guastalla. A quindici anni dal fine mandato del padre Mario, a sua volta primo cittadino dal 1999 al 2009. Dunque, un altro Dallasta guida la sala dei bottoni del municipio della ’capitale’ della Bassa. A festeggiarlo, lunedì pomeriggio poco dopo la conferma dei risultati elettorali, anche la famiglia al completo con il padre Mario, mamma Adriana, la sorella Francesca e la fidanzata Valentina. Ma è soprattutto mamma Adriana ad apparire molto emozionata e tesa: dopo il marito, ecco un altro sindaco in famiglia. E dire che in famiglia la decisione di Paolo a candidarsi primo cittadino non era piaciuta molto.

"Il ruolo di sindaco a Guastalla è piuttosto impegnativo – spiega papà Mario – e la vita di Paolo, che ha già una sua professione, sarebbe decisamente cambiata. Era questo il dubbio maggiore. Alle fine, però, ha accettato la proposta e ora siamo qui, con un altro sindaco in famiglia…".

E il diretto interessato cosa dice? "L’emozione è tanta – spiega Paolo Dallasta al Carlino nella sua prima dichiarazione ufficiale da primo cittadino – ma è stata dura. Guastalla è una piazza difficile dal punto di vista politico. Qui il centrodestra è sempre stato forte. Il risultato elettorale non è mai scontato. Abbiamo fatto bene a non dividerci, dopo il rischio di certe scelte che era emerso nei mesi scorsi. È stata fatta la scelta vincente, che ci ha dato ragione. La gente ci ha dato fiducia, ma ci dice anche che c’è qualcosa da cambiare. Ed è su questo che cercheremo di lavorare con impegno". Un pensiero va al risultato elettorale su tutto il territorio.

"Abbiamo presentato un programma unitario per tutti gli otto Comuni dell’Unione Bassa Reggiana. E in questi stessi Comuni sono stati eletti sindaci dello stesso schieramento politico. Un elemento utile per rilanciare il programma unitario per tutta l’Unione".

L’altro pomeriggio Paolo Dallasta non era a Guastalla al momento in cui sono stati resi noti i risultati definitivi del voto. Si trovava fuori territorio per impegni di lavoro già programmati da tempo. Solo dopo quasi un’ora e mezzo dall’esito elettorale il neo sindaco è arrivato di corsa in via Gonzaga, raggiungendo la sede di Guastalla Bene Comune per stappare una maxi bottiglia di spumante e per brindare con amici e collaboratori, tra gli applausi, abbracciando in particolare i suoi familiari.

Antonio Lecci