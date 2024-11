"Io sono soddisfatto del mio risultato"

Soddisfatto del suo risultato personale, poco desideroso di entrare in polemica col suo stesso partito, ma un punto Giuseppe Pagliani, in riferimento anche a quanto dichiarato da Fabio Filippi in queste pagine, vuole chiarirlo: nessuna pregiudiziale sulla candidatura di Giovanni Tarquini.

"Non voglio fare polemiche con altri candidati di Forza Italia – esordisce Pagliani – preferisco concentrarmi sul mio lavoro di consigliere comunale e provinciale. Dico solo, in merito alle Regionali, che sono soddisfattissimo del mio risultato. Ho avviato la campagna un mese e mezzo dopo altri esponenti, di più non si poteva fare. Un punto però mi preme". E da qui il candidato azzurro, che comunque ha ottenuto 1.712 preferenze, piazzandosi al secondo posto tra i candidati forzisti, parte per il suo chiarimento politico: "Ho proposto io Tarquini come candidato sindaco a Reggio, figuriamoci se avrei posto, o avrei agito per far porre un veto su di lui per le Regionali. Dal mio punto di vista sarebbe stata una risorsa importantissima, quindi Tarquini nella nostra lista lo avrei stragradito. Sulle altre parole di Filippi non voglio entrare, il mio focus principale è continuare a occuparmi della difesa dei presidi sanitari territoriali, in particolare dei pronto soccorso di Scandiano e Monteccchio, e per la riapertura di quello di Correggio. Oltre a un ampiamento degli orari di apertura di talune strutture".

g. g.