"Io temo per Alì Haider. Il ragazzo va tutelato"

Il fratello di Saman, Alì Haider, si trova ancora nella comunità protetta in cui era accolto da minorenne, incluso in un percorso verso l’autonomia che lo accompagnerà fino ai 21 anni. Un progetto in cui è aiutato da educatori, assistenti sociali e psicologi.

Il giovane, che da poco ha compiuto 18 anni, è stato una delle figure più discusse del processo: prima sospeso nel rapporto di amore-tensione con la sorella, tanto da mostrare ai familiari le foto ’compromettenti’ di Saman sui social; poi da teste chiave dell’accusa nell’inchiesta, è passato a essere ritenuto inattendibile e dichiarato addirittura "indagabile" dalla Corte d’Assise, che lo ha anche escluso – come parte civile – dal risarcimento (assieme all’allora fidanzato Saqib Ayub).

La pensa diversamente il suo avvocato, Valeria Miari (nella foto): "Posso dire che io temo per lui, ho paura per questo ragazzo. Io non sono tanto tranquilla: sua sorella ha violato l’onore della famiglia con il suo comportamento ribelle e lui ha avuto comportamento ribelle a sua volta".

Lo stesso Alì Haider "ha avuto paura" e non lo ha mai negato.

"Il fatto di essere un uomo non lo protegge più – prosegue Miari –. Ha violato il tabù degli uomini, l’omertà. Nelle intercettazioni glielo dicono: ’Sei un maschio o sei una femmina?’. Io lo tutelerei questo ragazzo. Sicuramente ci sarà l’appello e vedremo che cosa accadrà. Nel frattempo è giusto che sedimenti un po’ tutte queste emozioni e anche la condanna all’ergastolo dei genitori, che non è cosa da poco".

Il fratello di Saman ora attende solo il funerale della sorella, che potrebbe essere organizzato a Novellara dopo le festività. "Il funerale significa tanto, sia per lei che per lui: significa chiudere il cerchio".

b. s.