Io vivo sano, e tu? Le regole per stare bene

Il 25 marzo 2024 le classi 2ªF e 2ªD della scuola secondaria di primo grado di Castellarano hanno partecipato a una conferenza Meet tenuta da Elena Dogliotti: biologa, nutrizionista e supervisore scientifico per Fondazione Umberto Veronesi.

Tema centrale: regole da seguire per uno stile di vita sano. Dopo una breve introduzione condotta da Simone Silvestri, che in Fondazione si occupa di partnership e raccolta fondi da aziende, la divulgatrice ha affermato che bisogna intraprendere una vita in salute fin dalla più giovane età, informandosi sulle linee guida fornite dalla comunità scientifica.

Tra queste, prima di tutto, c’è la prevenzione primaria, una serie di azioni importanti come dormire bene, seguire una buona alimentazione, fare movimento ed evitare alcool e fumo. Per bilanciare il consumo dei macronutrienti come carboidrati, grassi e proteine, ci viene incontro la piramide alimentare, strumento utile per assumere correttamente i cibi e le sostanze nutritive di tutti i giorni.

Alla sua base sono presenti la frutta e la verdura, da assumere ad ogni pasto, mentre al suo vertice si trovano i dolci e gli snack industriali che, quindi, sono da assumere di rado.

La colazione rimane il pasto più importante, perché ci fornisce l’energia necessaria per affrontare la giornata. E non dimenticare di bere sempre tanta acqua. Inoltre, quando si fa la spesa, è importante tenere conto di cosa mettere in un piatto sano e nel frigorifero, rispettando le linee guida, le date di scadenza e l’ordine di riposizione degli alimenti.

La nutrizionista aggiunge poi che seguire una sana e ben strutturata alimentazione conducendo, però, una vita sedentaria, non è sufficiente: infatti bisognerebbe dedicare almeno 60 minuti al giorno all’attività fisica.

Circa il 25 per cento dei ragazzi della nostra età torna da scuola a piedi o in bici: valido esempio di movimento giornaliero.

Alla fine dell’incontro, Elena Dogliotti ha commentato i risultati del gioco "Io Vivo Sano", sviluppato dalla Fondazione stessa, che i ragazzi avevano svolto nelle settimane precedenti insieme alle prof di scienze e che consisteva nel fare una spesa immaginaria per comporre un piatto sano; gli alunni sono parsi molto coinvolti e interessati e le hanno posto molte domande, per poi ringraziarla e salutarla.

Classe II F